Обожают и дети, и взрослые: тефтели в грибном соусе — простое блюдо для обеда

Обожают и дети, и взрослые: тефтели в грибном соусе — простое блюдо для обеда

Этот рецепт удивит вас своей простотой и восхитительным результатом. Нежные тефтели, ароматные грибы и насыщенный сметанный соус — именно то, что нужно для душевного семейного ужина. Блюдо получается сытным, невероятно ароматным и по-настоящему домашним. Идеально дополнит его картофельное пюре или рассыпчатый рис.

Ингредиенты: грибы по вкусу, лук – 1 штука, морковь – 1 штука, болгарский перец – 1 штука, фарш – 400–500 грамм, рис отварной до полуготовности – ½ стакана, сметана – 3–4 столовые ложки, горячая вода – примерно 1 стакан, соль, перец по вкусу.

Приготовление: лесные грибы предварительно отварите, шампиньоны можно просто обжарить. На сковороде слегка обжарьте нарезанные лук, морковь и болгарский перец до мягкости. В фарш добавьте полуготовый рис, соль и перец, перемешайте и сформируйте небольшие тефтели. Выложите их к овощам на сковороду, добавьте подготовленные грибы. В отдельной миске смешайте сметану с горячей водой и залейте этой смесью тефтели. Накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне около 30 минут, пока тефтели не станут мягкими и полностью пропитаются соусом. Подавайте горячими с любимым гарниром.

Ранее мы готовили праздничные ежики с картошкой в духовке. Простой рецепт с акцентом для вкусного Нового года.