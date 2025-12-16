Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 15:43

В Росреестре раскрыли, как избежать проблем при покупке квартиры

Эксперт Росреестра Семкина: при покупке квартиры нужно сверять данные с ЕГРН

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

При покупке квартиры рекомендуется сверять данные с Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН), заявила ЕАН эксперт Росреестра Ирина Семкина. Чтобы получить информацию об интересующем жилье, нужно заказать соответствующую выписку через портал «Госуслуги».

Наличие в выписке из ЕГРН сведений о правопритязаниях свидетельствует о проведении в отношении объекта недвижимости юридически значимых действий, которые могут повлиять на объем прав будущего правообладателя, — предупредила Семкина.

По ее мнению, в подобных случаях нужно с особой осторожностью заключать сделку. Непосредственно перед этим следует подробно выяснить у продавца, какие именно действия совершаются с объектом в настоящее время.

Ранее юрист Александра Измайлова заявила, что при разводе человек может доказать право на недвижимость через суд — ему понадобятся веские аргументы в свою пользу. В случаях, когда ипотеку оформляли накануне заключения брака, квартира или дом остается приобретавшему жилье супругу.

недвижимость
квартиры
юристы
жилье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детскую областную больницу закрыли на карантин в одном городе
«Идиоты»: Шарий возмутился из-за аплодисментов Зеленскому в Нидерландах
Раскрыта новая подробность о квартире Долиной
В еще одном российском регионе закрыли школы из-за ОРВИ
Адвокат Лурье озвучил одну деталь расписки Долиной
Покупательница квартиры Долиной рассказала о поведении певицы при продаже
5 тыс. за побои студентки: психоаналитик-дебошир чуть не избежал наказания
В Госдуме назвали точные сроки полной блокировки YouTube в России
Матвиенко потребовала перемен в правилах выдачи семейной ипотеки
«Важнейший этап»: названы вероятные сроки освобождения Гуляйполя
Самозанятым таксистам разрешат работать на иномарках
В Росреестре раскрыли, как избежать проблем при покупке квартиры
Лурье потребовала принудительно выселить Долину из квартиры
Верховный суд пустил журналистов на заседание по спору Долиной и Лурье
Прокуратура обязала выплатить долг по зарплате жителю Ноябрьска
Стало известно, куда доставили раненных при нападении в Одинцово детей
Маслины — это просто спелые оливки? Или нет… Вся правда о любимой закуске
Названа причина, по которой США внезапно начали модернизировать ЗРК Patriot
Адвокат Долиной предъявила суду одно требование
Биолог рассказал об особенностях доминирующего в России гонконгского гриппа
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.