В Росреестре раскрыли, как избежать проблем при покупке квартиры

В Росреестре раскрыли, как избежать проблем при покупке квартиры Эксперт Росреестра Семкина: при покупке квартиры нужно сверять данные с ЕГРН

При покупке квартиры рекомендуется сверять данные с Единым государственным реестром недвижимости (ЕГРН), заявила ЕАН эксперт Росреестра Ирина Семкина. Чтобы получить информацию об интересующем жилье, нужно заказать соответствующую выписку через портал «Госуслуги».

Наличие в выписке из ЕГРН сведений о правопритязаниях свидетельствует о проведении в отношении объекта недвижимости юридически значимых действий, которые могут повлиять на объем прав будущего правообладателя, — предупредила Семкина.

По ее мнению, в подобных случаях нужно с особой осторожностью заключать сделку. Непосредственно перед этим следует подробно выяснить у продавца, какие именно действия совершаются с объектом в настоящее время.

Ранее юрист Александра Измайлова заявила, что при разводе человек может доказать право на недвижимость через суд — ему понадобятся веские аргументы в свою пользу. В случаях, когда ипотеку оформляли накануне заключения брака, квартира или дом остается приобретавшему жилье супругу.