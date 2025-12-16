«Важнейший этап»: названы вероятные сроки освобождения Гуляйполя

Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 15:44

Военэксперт Дандыкин: ВС России могут освободить Гуляйполе к Новому году

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Вооруженные силы России могут освободить Гуляйполе в Запорожской области до Нового года, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, российские военные заблокировали возможность отступления ВСУ из города.

Сейчас Гуляйполе практически находится в окружении под огневым контролем ВС РФ. Все идет к тому, что, вполне вероятно, уже в этом году мы этот город, важнейший укрепрайон по направлению к Запорожью, освободим. Сопротивление, конечно, ощущается. Но самое главное, в основном все пути снабжения этой группировки, гарнизоны, которые там находятся, они находятся под полным огневым контролем. Эта ситуация напоминает то, что произошло в Красноармейске. Поэтому это важнейший этап по направлению уже к самому городу Запорожье, — поделился Дандыкин.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что подразделения группировки войск «Восток» осуществляют активные наступательные действия на Запорожском направлении. По словам военнослужащего ВС РФ с позывным Егерь, продвижение российских войск происходит в районе Гуляйполя.

Гуляйполе
ВС РФ
СВО
Запорожская область
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
