Маслины — это просто спелые оливки? Или нет… Вся правда о любимой закуске

Оливки и маслины — в чем разница и есть ли от них какая-то польза Оливки и маслины — в чем разница и есть ли от них какая-то польза Фото: IMAGO/Zoonar.com/Olena Rudo/Global Look Press
Многие из нас путают черные и зеленые плоды, которые, хоть и разные по цвету, но чем-то безумно похожи друг на друга. Потому часто в голове появляется мысль: а в чем разница между оливками и маслинами, родственники ли они?

Что объединяет оливки и маслины

На самом деле это плоды одного дерева — оливы европейской. Зеленые оливки собирают незрелыми, а черные маслины — это те же плоды, только дозревшие на ветках. Правда, большинство черных маслин в магазинах получают свой цвет искусственно: зеленые плоды обрабатывают кислородом и добавляют стабилизатор цвета. Так что разница между оливками и маслинами — в степени зрелости и способе обработки.

Путь на российские прилавки

Оливки появились еще в СССР, но массово стали доступны в 1990-е годы. Их привозили из Греции, Испании и Италии. Сегодня на полках можно найти плоды с косточками и без, фаршированные лимоном, анчоусами, форелью, сыром, чесноком или паприкой.

Как едят и что внутри

Оливки и маслины консервируют в рассоле с добавлением трав, специй и масла. Их едят как самостоятельную закуску, добавляют в салаты, пиццу, пасту и соусы. Они отлично сочетаются с сырами, вином и свежим хлебом.

Польза и возможный вред

Оливки богаты полезными жирами, витамином Е и антиоксидантами, которые защищают сердце и сосуды. Да, они жирные, но это полезные ненасыщенные жиры. Однако увлекаться не стоит: в консервированных плодах много соли, что может повысить давление. А если у вас проблемы с желчным пузырем, лучше ограничить их потребление. Теперь вы знаете, как отличить друг от друга оливки и маслины и в чем между ними разница.

