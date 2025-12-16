Домашние шоколадные панкейки — идеальный завтрак с воздушной текстурой и теплой глазурью

Начните день с маленького праздника! Эти шоколадные панкейки — не просто завтрак, а настоящее теплое, уютное лакомство. Они получаются невероятно воздушными и пышными благодаря правильному тесту, а насыщенный вкус какао делает их похожими на маленькие шоколадные тортики. А теплая, шелковистая глазурь из сливок и шоколада превращает простую трапезу в момент чистого наслаждения.

В миске смешиваю яйцо с сахаром (80 г). Добавляю теплое молоко (300 мл) и растопленное остывшее сливочное масло (50 г), хорошо взбиваю венчиком.

Муку (200 г), какао-порошок (30 г) и разрыхлитель (2 ч. л.) просеиваю прямо в жидкую смесь. Аккуратно перемешиваю до получения однородного, густого, но текучего теста без комков.

Хорошо разогреваю сковороду с антипригарным покрытием (масло не добавляю). Выкладываю тесто порциями (примерно по половинке половника). Накрываю крышкой и выпекаю на среднем огне 2–3 минуты, пока на поверхности не появятся пузырьки. Затем аккуратно переворачиваю и выпекаю под крышкой еще 1–2 минуты с другой стороны.

Для глазури: шоколад (50 г) поломать в пиалу. Сливки (80 мл) нагреть почти до кипения и залить ими шоколад. Оставить на минуту, а затем размешать до получения гладкой, блестящей глазури.

Готовые теплые панкейки складываю стопкой и поливаю шоколадной глазурью. По желанию украшаю ягодами, бананом или щепоткой морской соли.

