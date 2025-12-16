Новый год-2026
Домашние шоколадные панкейки — идеальный завтрак с воздушной текстурой и теплой глазурью

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Начните день с маленького праздника! Эти шоколадные панкейки — не просто завтрак, а настоящее теплое, уютное лакомство. Они получаются невероятно воздушными и пышными благодаря правильному тесту, а насыщенный вкус какао делает их похожими на маленькие шоколадные тортики. А теплая, шелковистая глазурь из сливок и шоколада превращает простую трапезу в момент чистого наслаждения.

В миске смешиваю яйцо с сахаром (80 г). Добавляю теплое молоко (300 мл) и растопленное остывшее сливочное масло (50 г), хорошо взбиваю венчиком.

Муку (200 г), какао-порошок (30 г) и разрыхлитель (2 ч. л.) просеиваю прямо в жидкую смесь. Аккуратно перемешиваю до получения однородного, густого, но текучего теста без комков.

Хорошо разогреваю сковороду с антипригарным покрытием (масло не добавляю). Выкладываю тесто порциями (примерно по половинке половника). Накрываю крышкой и выпекаю на среднем огне 2–3 минуты, пока на поверхности не появятся пузырьки. Затем аккуратно переворачиваю и выпекаю под крышкой еще 1–2 минуты с другой стороны.

Для глазури: шоколад (50 г) поломать в пиалу. Сливки (80 мл) нагреть почти до кипения и залить ими шоколад. Оставить на минуту, а затем размешать до получения гладкой, блестящей глазури.

Готовые теплые панкейки складываю стопкой и поливаю шоколадной глазурью. По желанию украшаю ягодами, бананом или щепоткой морской соли.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

