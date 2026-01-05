Цветная капуста в хрустящем кляре: секрет, как сделать овощное блюдо, которое съедят быстрее мяса

Иногда хочется чего-то вкусного, простого и не слишком тяжелого. Цветная капуста в кляре — мое спасительное блюдо на такие случаи. Готовится оно всего полчаса, получается невероятно хрустящим снаружи и тающим во рту внутри, а обходится совсем недорого. Это отличный вариант и для ужина, и для закуски.

Все начинается с подготовки капусты. Нам нужно 350 граммов цветной капусты, которую разбираем на аккуратные соцветия среднего размера, чтобы они равномерно сварились. Теперь ставим на огонь кастрюлю с подсоленной водой (примерно 1-1,5 литра) и отвариваем соцветия ровно 5 минут после закипания. Проверяем зубочисткой: она должна входить легко, но капуста не должна разваливаться. Откидываем на дуршлаг и даем хорошо стечь и остыть. Пока капуста отдыхает, готовим самый простой и вкусный кляр. В миске смешиваем одно яйцо, 20 миллилитров молока и чайную ложку горчицы. Солим, добавляем щепотку чесночного порошка, красного и черного молотого перца по вкусу. Все хорошо взбиваем вилкой и постепенно вводим две столовые ложки муки, чтобы не было комочков.

Теперь самое интересное: каждое остывшее соцветие обмакиваем в этот кляр, а затем обваливаем в оставшейся столовой ложке муки. Так корочка будет особенно аппетитной. Разогреваем на сковороде 150 миллилитров растительного масла. Обжариваем наши заготовки на хорошо разогретом масле буквально по минуте с каждой стороны, до румяного золотистого цвета. Выкладываем готовую капусту на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. И все, можно звать всех к столу — хрустящее, ароматное и очень сытное угощение готово радовать ваших близких!

Ранее сообщалось, что иногда самые обычные продукты раскрываются с новой стороны, если приготовить их необычным способом. Этот вариант маринованной скумбрии хорош тем, что не требует долгого ожидания и получается ярче любой магазинной закуски. А результат неизменно вызывает вопрос: «Когда снова приготовишь?»