Превращаю творог в нежное печенье без муки — рецепт с ягодной начинкой: нежное ПП-лакомство и всего 164 ккал

Это печенье — идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от десертов. Всего 164 ккал, много белка и полезных углеводов из овсянки — лучшее решение для полезного перекуса.

2 яичных белка взбиваю с 50 г сахарозаменителя (или другого подсластителя). Добавляю 400 г творога 1,8%, 10–15 г разрыхлителя и цедру половины лимона, предварительно ошпаренную кипятком и натертую на мелкой терке. Тщательно перемешиваю.

В творожную массу добавляю 100 г овсяных хлопьев — чем больше хлопьев, тем плотнее будет тесто. Формирую печенье: беру порцию теста, внутрь кладу несколько ягод клюквы, скатываю в шарик и обваливаю в кокосовой стружке. Выкладываю на противень с пергаментом и выпекаю при 180–200 °C до золотистого цвета.

