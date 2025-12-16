Лурье прибыла в Верховный суд на заседание по спору с Долиной

Лурье прибыла в Верховный суд на заседание по спору с Долиной

Полина Лурье прибыла в здание Верхового суда, где пройдет заседание по квартирному спору с певицей Ларисой Долиной, сообщил корреспондент NEWS.ru. Она надела капюшон и маску, также отказалась от общения с журналистами. Лурье запечатлели во время прохождения рамки металлоискателя в здании суда.

Ранее стало известно, что Верховный суд проведет трансляцию заседания, на котором будет рассмотрена жалоба Лурье. Она доступна в мессенджере MAX и Telegram.

До этого сообщалось, что суд первой инстанции отказал Лурье во взыскании с Долиной убытков. Уточняется, что денежные средства оказались в руках злоумышленников, и она имеет право потребовать компенсации от них.

В свою очередь адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что ее клиентка ждет признания Верховным судом России законности сделки. Она подчеркнула, что жилье по справедливости является домом для покупательницы и ее детей. Свириденко отметила, что Долина за полтора года разбирательств ни разу не извинилась перед покупательницей недвижимости Полиной Лурье.