Настоящая икра форели: старинный рецепт сухого посола

Этот способ для ценителей аутентичного вкуса. Икру форели, освобожденную от пленок, залейте очень теплой водой (около 60 °C), аккуратно помешивая. Оболочка станет более плотной. Слейте воду. На каждые 100 граммов икры приготовьте смесь: 1 ч. л. мелкой морской соли и 1/2 ч. л. сахара. Сухой смесью щедро пересыпьте икру, добавьте лавровый лист по вкусу, разломанный руками, и 3-4 горошины душистого перца. Осторожно перемешайте деревянной лопаткой. Переложите массу в неметаллическую посуду, прикройте и оставьте в прохладном месте (не в холодильнике) на 48 часов. За это время икра просолится и наберет тонкий аромат специй. Перед подачей удалите лавровый лист и перец. Подавайте с ломтиками черного хлеба, маслом и веточкой укропа. Этот насыщенный вкус станет изюминкой праздничного стола.

