Форель по-королевски на Рождество — эффектное горячее в лодочках: а добавки — просто огонь

Это блюдо я готовлю, когда хочется чего-то особенного, но без сложных техник и лишней тяжести. Нежная форель, ароматный маринад и сочная начинка делают ее по-настоящему «королевской». Отличный вариант для рождественского стола или красивого семейного ужина.

Ингредиенты: стейки форели или семги — 4 шт. (по 180–200 г каждый), соевый соус — 3 ст. л., горчица — 1 ст. л., специи для рыбы — по вкусу; для начинки: кабачок — 150 г, картофель — 200 г, бекон — 60 г (2-3 полоски), твердый сыр — 120 г, свежая зелень — 20–30 г.

Приготовление: стейки форели замариновывают в соевом соусе, горчице и специях, накрывают и убирают в холодильник минимум на 1 час. Для начинки кабачок, картофель и сыр нарезают мелкими кубиками, бекон нарезают произвольно, зелень мелко рубят и все перемешивают. Рыбу выкладывают на лист пергамента, формируют аккуратные «лодочки», фиксируя края, и наполняют начинкой. Заготовки отправляют в разогретую до 180 °C духовку и запекают около 35 минут до полной готовности рыбы и румяной корочки сверху.

