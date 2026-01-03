Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 16:00

Форель по-королевски на Рождество — эффектное горячее в лодочках: а добавки — просто огонь

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо я готовлю, когда хочется чего-то особенного, но без сложных техник и лишней тяжести. Нежная форель, ароматный маринад и сочная начинка делают ее по-настоящему «королевской». Отличный вариант для рождественского стола или красивого семейного ужина.

Ингредиенты: стейки форели или семги — 4 шт. (по 180–200 г каждый), соевый соус — 3 ст. л., горчица — 1 ст. л., специи для рыбы — по вкусу; для начинки: кабачок — 150 г, картофель — 200 г, бекон — 60 г (2-3 полоски), твердый сыр — 120 г, свежая зелень — 20–30 г.

Приготовление: стейки форели замариновывают в соевом соусе, горчице и специях, накрывают и убирают в холодильник минимум на 1 час. Для начинки кабачок, картофель и сыр нарезают мелкими кубиками, бекон нарезают произвольно, зелень мелко рубят и все перемешивают. Рыбу выкладывают на лист пергамента, формируют аккуратные «лодочки», фиксируя края, и наполняют начинкой. Заготовки отправляют в разогретую до 180 °C духовку и запекают около 35 минут до полной готовности рыбы и румяной корочки сверху.

Ранее мы делились рецептом с кефиром, творогом и сыром. Тройка для самой вкусной лепешки. Она станет вашей любимой на завтрак.

Проверено редакцией
Читайте также
Икра форели дома: 10 быстрых способов засолить к Новому году
Семья и жизнь
Икра форели дома: 10 быстрых способов засолить к Новому году
Ваш беспроигрышный новогодний вариант: заливное из форели с авокадо и икрой. Прозрачное, изящное, мгновенно исчезает
Общество
Ваш беспроигрышный новогодний вариант: заливное из форели с авокадо и икрой. Прозрачное, изящное, мгновенно исчезает
Салат «Зимний аперитив»: выглядит дороже, чем он есть
Семья и жизнь
Салат «Зимний аперитив»: выглядит дороже, чем он есть
31 декабря и бутерброд должен быть праздничным: готовим быстрый и вкусный тост с яйцом и лососем
Общество
31 декабря и бутерброд должен быть праздничным: готовим быстрый и вкусный тост с яйцом и лососем
Этот салат «лезет» всегда: абсолютная вкуснота с копченой грудкой и пекинкой
Общество
Этот салат «лезет» всегда: абсолютная вкуснота с копченой грудкой и пекинкой
форель
лосось
простой рецепт
Рождество
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белграде заявили об «атаке» США на Сербию
Стало известно о новой схеме заражения смартфонов
«Тишина»: Медведев оценил реакцию ЕС на агрессию США против Венесуэлы
«Бандеростан»: Медведев призвал США свергнуть «наркоманов на Банковой»
Десятки человек пострадали в страшном ДТП с автобусом в российском регионе
Раскрыта причина смерти россиянина при подъеме к храму в Таиланде
Медведев сделал одно «ядерное» заявление после атаки США на Каракас
В Европе указали на неочевидное последствие атаки США на Венесуэлу
Смотрим в зубы дареному коню? Как реагировать на передаренные подарки?
Неженатым туристам запретили заниматься сексом на популярном курорте
Глава Минспорта Дегтярев показал новый олимпийский талисман России
Умер легендарный бригадир БАМа
Русофобия может лишить Эстонию важного чемпионата
Климов прокомментировал заявление Трампа о вывозе Мадуро в США
Появилось видео с сыном Ефремова и 64-летней Розановой на «горячем» отдыхе
США предъявили Мадуро и его жене обвинения
Британия открестилась от операции по свержению Мадуро
Очередь машин у Крымского моста резко выросла
В США раскрыли важную деталь операции по захвату Мадуро
Отказ от корпоративов, здоровье, развод с Брухуновой: как живет Петросян
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.