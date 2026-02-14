Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 14:30

Элегантное блюдо для свидания за 30 минут: лосось с цитрусовым соусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Отличный вариант для особенного вечера — стейк из лосося с цитрусовым соусом и спаржей. Это сочетание легкости и глубины, которое не перегружает, но впечатляет.

Возьмите 2 куска филе лосося по 180–200 г, удалите косточки и обсушите поверхность. Смешайте 1 ст. л. оливкового масла с 1 щепоткой морской соли и натрите рыбу со всех сторон. Разогрейте сковороду до уверенного жара и обжаривайте лосось по 3 минуты с каждой стороны до румяной корочки, затем переложите в духовку, разогретую до 170 градусов, на 5–6 минут.

Параллельно подготовьте соус. В небольшой сотейник влейте 70 мл свежевыжатого апельсинового сока и 30 мл белого вина, добавьте 1 ч. л. меда и прогревайте 4 минуты на среднем огне. Введите 25 г холодного сливочного масла и взбейте венчиком до легкого загустения. Отварите 200 г зеленой спаржи в подсоленной воде 3 минуты, затем быстро переложите ее в холодную воду, чтобы сохранить цвет и упругость.

Перед подачей выложите спаржу на тарелку, сверху разместите лосось и полейте его цитрусовым соусом.

  • Совет: не держите рыбу на огне слишком долго, внутри она должна остаться слегка розовой и сочной — именно такая текстура делает блюдо по-настоящему изысканным.

