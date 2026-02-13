Остро-сладкий салат с копченой курицей: быстрый ужин с азиатским характером

Сочетание курицы и ярких азиатских нот — это всегда взрыв вкуса, который покоряет. Добавьте один неожиданный компонент, и привычный салат превратится в кулинарное путешествие. Что это? Рассказываем в нашем новом рецепте — он вас точно удивит!

Возьмите 300 г копченого куриного филе и нарежьте его тонкой соломкой. Переложите в глубокую миску. Один свежий и упругий огурец нарежьте вдоль длинными лентами с помощью овощечистки, а один красный болгарский перец — изящной соломкой. Отправьте овощи к курице.

Теперь создадим яркую заправку. В отдельной небольшой емкости смешайте две столовые ложки соевого соуса, столовую ложку жидкого меда, сок одного лайма и щепотку острого молотого перца чили. Взбейте вилкой до однородности. Полейте этой ароматной смесью ингредиенты в миске и аккуратно перемешайте.

Пришло время для секретного компонента — добавьте хорошую горсть воздушной рисовой лапши или готовой лапши-«стекляшки». Она моментально впитает заправку и добавит салату невероятную текстуру. Сверху щедро посыпьте мелко рубленной кинзой и поджаренным кунжутом. Подавайте немедленно, пока лапша сохраняет свою хрустящую легкость.

Совет: для более сытной версии в салат можно добавить горсть отварной гречневой лапши соба или фунчозы. А если вы любите острое, добавьте в заправку несколько капель кунжутного масла с чили или мелко рубленный свежий перец халапеньо.

