16 декабря 2025 в 12:43

Песков ответил на вопрос о «хорошем» разговоре Путина и Трампа

Песков заявил, что последний телефонный разговор Путина и Трампа был 16 октября

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Последняя беседа президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 октября, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал сообщение главы Белого дома, что он провел «хороший» телефонный разговор с российским лидером, передает РИА Новости.

Это было сравнительно недавно. Это было, когда, собственно, посмотрите дату последнего сообщения по телефонному разговору. В целом, это, да, было сравнительно недавно, — отметил Песков.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что инициатором телефонного разговора двух президентов16 октября стала российская сторона. Он отметил, что это был восьмой подобный контакт двух лидеров. По его словам, Путин в ходе беседы обратил внимание, что российские вооруженные силы в зоне СВО полностью удерживают стратегическую инициативу.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто позже положительно оценил состоявшийся телефонный разговор между Путиным и Трампом. Глава ведомства также подчеркнул особую важность планируемой личной встречи лидеров в Будапеште, о которой сообщал премьер республики Виктор Орбан.

