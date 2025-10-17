Новость о встрече Путина и Трампа взбудоражила венгерские власти Сийярто приветствовал подготовку встречи Путина и Трампа в Будапеште

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в социальной сети Х дал невероятно оптимистическую оценку состоявшемуся разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он подчеркнул важность их предстоящей личной встречи, которая, по предварительным данным, может пройти в венгерской столице.

Фантастическая новость, что Дональд Трамп и Владимир Путин снова поговорили, и еще более фантастическая новость, что вскоре они встретятся в Будапеште, — подчеркнул политик.

По его мнению, конфликт на Украине не имеет решения на поле боя. Прямой диалог между президентами России и США может стать поворотным моментом в урегулировании сложных международных кризисов, резюмировал Сийярто.

Ранее генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что саммит между российской и американской сторонами может пройти в ближайшее время. По его словам, телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа прошел продуктивно.

До этого Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что договорился о новой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, переговоры пройдут в Будапеште, где главной повесткой станет обсуждение окончания украинского конфликта.