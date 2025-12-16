В МИД России оценили возможность размещения западных войск на Украине

Россия ни при каких условиях не согласится на размещение войск западных стран на территории Украины, включая форматы под эгидой НАТО, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ABC News. По его словам, Москва готова обсуждать возможные пути урегулирования.

Мы открыты к обсуждению возможных вариантов решений. Однако ни при каких обстоятельствах мы не готовы поддержать, одобрить или даже смириться с каким бы то ни было присутствием войск НАТО на территории Украины, — сказал дипломат.

Рябков добавил, что в западном мире в настоящее время мало стабильности, поэтому нет ни доверия, ни уверенности. Напротив, есть «полное и доминирующее недоверие» ко всему происходящему в НАТО и в ключевых столицах Альянса.

До этого Рябков сообщил, что злонамеренные происки европейцев помешали достижению решения по Украине на прошлых этапах и в настоящее время их подход не изменился. Он напомнил, что в 2022 году обе стороны были близки к заключению договоренностей, но вмешалась Великобритания. Рябков заявил, что в данный момент есть основания полагать, что история повторяется.