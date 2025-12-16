Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 12:23

В МИД России оценили возможность размещения западных войск на Украине

Рябков исключил возможность размещения западных войск на Украине

Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press
Россия ни при каких условиях не согласится на размещение войск западных стран на территории Украины, включая форматы под эгидой НАТО, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью ABC News. По его словам, Москва готова обсуждать возможные пути урегулирования.

Мы открыты к обсуждению возможных вариантов решений. Однако ни при каких обстоятельствах мы не готовы поддержать, одобрить или даже смириться с каким бы то ни было присутствием войск НАТО на территории Украины, — сказал дипломат.

Рябков добавил, что в западном мире в настоящее время мало стабильности, поэтому нет ни доверия, ни уверенности. Напротив, есть «полное и доминирующее недоверие» ко всему происходящему в НАТО и в ключевых столицах Альянса.

До этого Рябков сообщил, что злонамеренные происки европейцев помешали достижению решения по Украине на прошлых этапах и в настоящее время их подход не изменился. Он напомнил, что в 2022 году обе стороны были близки к заключению договоренностей, но вмешалась Великобритания. Рябков заявил, что в данный момент есть основания полагать, что история повторяется.

Сергей Рябков
МИД России
Украина
НАТО
