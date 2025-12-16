Киркоров впервые высказался об объявлении его в розыск на Украине Киркоров назвал пиаром на громком имени объявление его в розыск на Украине

Народный артист России Филипп Киркоров назвал пиаром на громком имени объявление его в розыск на Украине. В беседе с NEWS.ru певец заявил, что, видимо, других медийных поводов у СБУ больше нет. Музыкант подчеркнул, что давно не посещал территории, которые Киев считает своими, но продолжает активно гастролировать по России.

Все знают, где меня искать. Я в своей стране — в России. Видимо, Служба безопасности Украины за неимением других информационных поводов, решила пошуметь с использованием моего громкого имени. Это значит, что других медийных причин у них больше нет. В украинские регионы, как они говорят, я давно не ездил. А что касается моих поездок в наши российские субъекты — я всегда их совершал. И буду ездить [по регионам России] дальше. Гастрольный тур у меня начинается с 4 января 2026 года. Самара, Екатеринбург и другие города, ждите, я везу вам праздник, — высказался Киркоров.

Ранее Служба безопасности Украины объявила Киркорова в розыск, его данные внесены в базу. СБУ обвинила певца в нарушении порядка въезда и выезда на новые российские территории якобы с целью «нанесения вреда национальным интересам Украины». Артисту предъявили заочное обвинение.