Рябков раскрыл, оставил ли ЕС злонамеренные происки в переговорах с Россией Рябков: Евросоюз не оставил злонамеренных происков в урегулировании на Украине

Злонамеренные происки европейцев помешали достижению решению по Украине на прошлых этапах, в настоящее время их подход не изменился, заявил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала ТВЦ. В частности, дипломат выразил уверенность, что отказ от продолжения дипломатической работы был продиктован кураторами из Европы.

Вспомним 2022 год, вспомним, насколько близко мы тогда подошли в рамках прямых переговоров с Украиной к договоренностям. Опять-таки злонамеренные происки западных столиц, среди которых особенно выделялся Лондон, помешали достижению решения на том этапе. Сейчас история повторяется, — объяснил он.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что судьба украинского кризиса решается российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам сенатора, попытки Европейского союза показать всю свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.