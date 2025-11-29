День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 14:34

Рябков раскрыл, оставил ли ЕС злонамеренные происки в переговорах с Россией

Рябков: Евросоюз не оставил злонамеренных происков в урегулировании на Украине

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Злонамеренные происки европейцев помешали достижению решению по Украине на прошлых этапах, в настоящее время их подход не изменился, заявил замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала ТВЦ. В частности, дипломат выразил уверенность, что отказ от продолжения дипломатической работы был продиктован кураторами из Европы.

Вспомним 2022 год, вспомним, насколько близко мы тогда подошли в рамках прямых переговоров с Украиной к договоренностям. Опять-таки злонамеренные происки западных столиц, среди которых особенно выделялся Лондон, помешали достижению решения на том этапе. Сейчас история повторяется, — объяснил он.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что судьба украинского кризиса решается российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. По словам сенатора, попытки Европейского союза показать всю свою значимость в этом вопросе разбиваются о реальность.

Сергей Рябков
переговоры
Украина
Евросоюз
