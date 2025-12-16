Зеленскому поставили ультиматум в США по гарантиям безопасности Telegraph: США склоняют Зеленского к принятию предложенных гарантий безопасности

Администрация США настаивает на принятии президентом Украины Владимиром Зеленским предложенных Вашингтоном гарантий безопасности. В противном случае Киев может их лишиться, сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, Соединенные Штаты рассматривают гарантии, аналогичные 5-й статье Североатлантического договора, как наиболее выгодный вариант для Украины. Источник в администрации президента США назвал это предложение «значительным достижением для Украины и Европы» в контексте мирных переговоров.

При этом, по мнению американских чиновников, Россия вряд ли согласится на такие гарантии, поскольку одним из ключевых требований Москвы является отказ Украины от вступления в НАТО. Тем не менее, источник выразил уверенность, что бывший президент США Дональд Трамп сможет убедить Россию принять гарантии, схожие с 5-й статьей НАТО.

Ранее стало известно, что Вашингтон на переговорах с Украиной 15 декабря требовали полного вывода ВСУ с территории Донбасса. В сложившейся ситуации американские делегаты заняли сторону России.