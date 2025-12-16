Новый год-2026
«Вызов американцам»: раскрыто, почему США могут начать тарифную войну с ЕС

Аналитик Пархалина предсказала новый виток тарифной войны между США и ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иск Центробанка России к Euroclear на сумму свыше 18 трлн рублей может спровоцировать новый виток тарифной войны между США и ЕС, заявила эксперт ИНИОН РАН Татьяна Пархалина РИА Новости. По ее мнению, конфликт из-за замороженных активов усугубится, когда Брюссель запустит «репарационный кредит», а Вашингтон потребует передать средства американским компаниям для восстановления Украины.

Нынешние действия Еврокомиссии можно расценивать как вызов американцам, и Трамп вполне способен дать старт новому витку тарифной войны. Неизвестно, готовы ли европейцы к этому. Не исключено, что ради самозащиты они попробуют сблизиться с Китаем, — сказала она.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц объявил о заключении беспрецедентного соглашения между Евросоюзом и Соединенными Штатами. В трансляции на сайте правительства ФРГ он сообщил, что стороны договорились о совместном предоставлении Украине гарантий безопасности.

Кроме того, данные опроса показали, что подавляющее большинство граждан Германии — 90% — негативно относятся к планам Вашингтона активизировать свое участие в политической жизни Евросоюза. Поводом стала новая американская стратегия национальной безопасности, где заявлено о стремлении усилить политическое присутствие в странах Европы.

