16 декабря 2025 в 13:26

«Предлог для смены власти»: американист о сложном положении Зеленского

Американист Дудаков: ближайшие несколько дней будут решающими для Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Global Look Press
Будущее президента Украины Владимира Зеленского определится в ближайшие дни, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, существует вероятность, что политик может оставить свой пост под давлением со стороны Соединенных Штатов.

Ближайшие несколько дней будут решающими в рамках американо-украинского переговорного трека. Здесь, что называется, хорошего сценария для украинских лоббистов мы не видим. Сценарий только негативный, и даже если им удастся в очередной раз затянуть переговорный процесс, долгосрочно для них это негативно, потому что они на текущий момент проигрывают на поле боя, а их европейские союзники не способны предоставить достаточно военных и финансовых рычагов для того, чтобы переломить эту ситуацию в свою пользу, — высказался Дудаков.

Он подчеркнул, что в вопросе территорий Зеленскому действительно сложно идти на какие-либо компромиссы, и давление со стороны американцев весьма значительное. По словам политолога, если не удастся достичь значительных успехов в ближайшее время, можно ожидать усиления антикоррупционной кампании против офиса президента Украины.

Возможно, нынешняя подготовка к выборам на Украине — это предлог для того, чтобы устроить нормальную операцию по смене власти, чем, очевидно, будут заведовать представители и эмиссары администрации [Дональда] Трампа (президент США. — NEWS.ru). Они попытаются поставить кого-то более сговорчивого и реалистичного вместо Зеленского. Такой сценарий я бы тоже не исключал, — резюмировал Дудаков.

Ранее неназванный европейский дипломат заявил, что внутренние проблемы на Украине могут вынудить Зеленского пойти на сделку с Россией. По мнению политика, на это повлиял коррупционный скандал.

