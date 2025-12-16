Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 10:12

В Европе оценили положение Зеленского на Украине

WP: уязвимость Зеленского внутри страны подталкивает его к переговорам

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Уязвимое положение внутри страны может подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к заключению сделки по урегулированию конфликта с Россией, заявил газете The Washington Post неназванный европейский дипломат. По его словам, этому поспособствовал коррупционный скандал.

Я действительно считаю, что они никогда не были так серьезны [в вопросе переговоров], как сейчас. И почему-то создается ощущение, что это связано со всем этим коррупционным скандалом и общей внутренней неразберихой, — предположил собеседник издания.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные политики связаны с Зеленским коррупционными делами и он их шантажирует. По словам российского дипломата, главу украинского государства можно назвать настоящим террористом.

Также представитель МИД России охарактеризовала коррупционный скандал с участием соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича как «лопнувший гнойник» на теле Украины. Дипломат подчеркнула, что речь идет не о простой коррупции, а о глобальной мафиозно-криминальной системе.

Россия
Европа
Украина
Владимир Зеленский
