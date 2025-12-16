В Европе оценили положение Зеленского на Украине WP: уязвимость Зеленского внутри страны подталкивает его к переговорам

Уязвимое положение внутри страны может подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к заключению сделки по урегулированию конфликта с Россией, заявил газете The Washington Post неназванный европейский дипломат. По его словам, этому поспособствовал коррупционный скандал.

Я действительно считаю, что они никогда не были так серьезны [в вопросе переговоров], как сейчас. И почему-то создается ощущение, что это связано со всем этим коррупционным скандалом и общей внутренней неразберихой, — предположил собеседник издания.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные политики связаны с Зеленским коррупционными делами и он их шантажирует. По словам российского дипломата, главу украинского государства можно назвать настоящим террористом.

Также представитель МИД России охарактеризовала коррупционный скандал с участием соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича как «лопнувший гнойник» на теле Украины. Дипломат подчеркнула, что речь идет не о простой коррупции, а о глобальной мафиозно-криминальной системе.