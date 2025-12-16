«Кальмар-самурай»: салат для тех, кто устал от оливье, — готов за 15 минут!

Если вам кажется, что салаты с кальмарами — это всегда «яйцо, рис, майонез», этот рецепт станет открытием!

Возьмите 2 тушки очищенного кальмара (около 400 г), один крупный свежий огурец, 100 г готового маринованного лука, пучок зеленого лука и столовую ложку кунжутных семечек. Для заправки смешайте 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. кунжутного масла, 1 ст. л. лимонного сока и 0,5 ч. л. острого соуса (любого, какой найдете).

Кальмары опустите в кипящую подсоленную воду ровно на 2 минуты, затем быстро переложите в ледяную воду — так они останутся нежными. Нарежьте их тонкой соломкой. Огурец нарежьте тонкой длинной стружкой с помощью овощечистки или ножа. Смешайте кальмары, огурец и маринованный лук в миске. Полейте заправкой, хорошо перемешайте и дайте постоять 5–7 минут. Перед подачей посыпьте нарезанным зеленым луком и обжаренными на сухой сковороде кунжутными семечками. Этот салат хорош и сразу, и после небольшого маринования в холодильнике.

Совет: чтобы огурцы дали меньше сока и остались хрустящими, после нарезки слегка посолите их, а через 5 минут отожмите.

