09 декабря 2025 в 11:11

Начинка для тарталеток: рецепт с хумусом и овощами, который понравится всем

Начинка для тарталеток: рецепт с хумусом и овощами Начинка для тарталеток: рецепт с хумусом и овощами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Тарталетки с хумусом и овощами — простая закуска, которая покорит ваших близких и гостей. Яркий и насыщенный вкус в сочетании интересной текстурой гарантированы!

Для начинки возьмите 100 г хумуса, 1 небольшой огурец, 1 средний помидор и 1 ст. л. мелко нашинкованной зелени (укроп или петрушка). Нарежьте овощи мелкими кубиками, смешайте с хумусом, добавьте 1 ч. ложку лимонного сока и 1 ст. ложку оливкового масла.

Вкусная начинка для тарталеток отлично сочетается с хрустящей основой и подарит свежесть каждой порции.

Ранее мы поделились рецептом постных сырных палочек из лаваша.

