Хрустящие сырные палочки из лаваша за 10 минут — постный рецепт

Хрустящие сырные палочки из лаваша за 10 минут

Нарежьте лаваш полосками шириной примерно 5-6 см. На каждую полоску насыпьте небольшое количество тертого соевого пармезана. Сверху добавьте укроп и чеснок по желанию.

Аккуратно заверните полоски в трубочки или рулетики. Разложите на застеленном противне и готовьте при температуре примерно 200 градусов Цельсия примерно 10 минут, до появления красивой румяной корочки.

Ингредиенты: тонкий лаваш, соевый пармезан, зелень, чеснок. Пропорции определяйте на свой вкус.

