10 декабря 2025 в 19:09

Мать пятерых детей съела вегетарианскую еду и умерла

В Британии мать пятерых детей съела сэндвич для вегетарианцев и скончалась

Скорая помощь Великобритании Скорая помощь Великобритании Фото: Han Yan/XinHua/Global Look Press
В Великобритании 42-летняя Селия Марш, мать пятерых детей, скончалась после употребления в пищу сэндвича для вегетарианцев, сообщает Independent. Смерть наступила в течение получаса после еды из-за пищевой аллергии.

По словам родственников, семья находилась на совместной прогулке, когда женщина съела бутерброд с пометкой «без молочных продуктов». У нее была диагностирована аллергия на молочный белок. Однако спустя 30 минут ей стало плохо, женщина потеряла сознание и умерла. Проведенная экспертиза подтвердила, что причиной смерти стала острая аллергическая реакция именно на молочный белок. Коронер, расследовавшая дело, прямо возложила вину на компанию-производителя. В официальном отчете было указано, что продукт, промаркированный как не содержащий молочных компонентов, должен соответствовать этому утверждению.

Семья погибшей подала иск против фирмы и выиграла судебный процесс. Компанию обязали выплатить компенсацию в размере 1,2 млн фунтов (122 млн рублей). Дочь погибшей заявила, что деньги не вернут ей мать, однако она рада, что справедливость восторжествовала. Она также рассказала, что из-за тяжелой аллергии ее мать постоянно жила в страхе и всегда крайне внимательно изучала все надписи на упаковках продуктов.

Ранее во время отдыха на острове Бали у российской туристки развилась тяжелая аллергическая реакция, сопровождавшаяся отеком Квинке. Предполагаемой причиной стало употребление пищи в ресторане быстрого питания «Макдоналдс». 24-летней девушке стало плохо, у нее началось удушье и появилась обширная кожная сыпь.

