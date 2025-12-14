Паштет, который изменит ваше мнение о постных закусках. Готовим за 30 минут

400 г шампиньонов и 1 луковицу нарежьте, обжарьте до мягкости. Добавьте 2 зубчика чеснока, тимьян, тушите 10 минут. Отдельно запеките до мягкости 1 красный болгарский перец, очистите от кожицы. В блендере измельчите грибную смесь, перец, 70 г грецких орехов, 2 ст. л. оливкового масла до однородности. Посолите, поперчите. Паштет приобретает насыщенный сливочный вкус с ореховыми нотками. Подавайте на тостах или листьях салата.

