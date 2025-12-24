Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 16:41

Эффектная закуска к празднику может быть быстрой — мой топ-рецепт из лаваша и бекона: на все уходит 15 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда времени в обрез, а гости уже на пороге, эта закуска становится настоящим спасением. Всего три ключевых ингредиента — лаваш, бекон, сыр — под воздействием горячего воздуха духовки за 10 минут превращаются в хрустящую, ароматную и невероятно вкусную горку рулетиков.

Два тонких армянских лаваша разрезаю на полоски шириной 4–5 см. На каждую полоску кладу один ломтик бекона (всего 200 г), а сверху — ломтик твердого сыра (200 г). Если сыр не режется тонко, его можно натереть на крупной терке и насыпать горкой. Плотно скручиваю каждую полоску в рулет, начиная с края с начинкой.

Каждый рулетик протыкаю деревянной шпажкой или зубочисткой, чтобы он не развернулся. Выкладываю рулетики на сухой противень или на решетку в один слой. Отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 10–12 минут. За это время лаваш станет золотистым и хрустящим, бекон подрумянится, а сыр внутри полностью расплавится. Подаю закуску горячей или теплой, предварительно вынув шпажки.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Сосиски в тесте — прошлый век, мой вариант — куриные ножки: сочное и горячее блюдо в хрустящей шубке к ужину и празднику
Общество
Сосиски в тесте — прошлый век, мой вариант — куриные ножки: сочное и горячее блюдо в хрустящей шубке к ужину и празднику
Бюджетный вариант подачи семги на Новый год: блюда из рыбы — символ финансового благополучия
Общество
Бюджетный вариант подачи семги на Новый год: блюда из рыбы — символ финансового благополучия
Лучше, чем бутерброды с красной икрой: шпинатный рулет — эстетичная закуска на Новый год
Общество
Лучше, чем бутерброды с красной икрой: шпинатный рулет — эстетичная закуска на Новый год
Психолог оценила традицию загадывать желания под бой курантов
Общество
Психолог оценила традицию загадывать желания под бой курантов
Погода в Москве в новогоднюю ночь, 31 декабря: температура, будет ли снег
Общество
Погода в Москве в новогоднюю ночь, 31 декабря: температура, будет ли снег
еда
рецепты
рулеты
Новый год
лаваш
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прощание с актером Лобоцким 25 декабря: где пройдет, кого туда не пустят
Военэксперт ответил, где может быть размещен российский комплекс С-500
Организация для слежки за российской нефтью попала под удар
Продюсер объяснил, почему Ивлева не вернется в шоу-бизнес
Bloomberg признал рубль самой крепкой валютой в 2025 году
Путину передали список осужденных для помилования
В НМХЦ Пирогова обратились к Путину с призывом
Жительница Люберец может сесть на 18 лет за госизмену
Сын Байдена назвал два главных провала отца
Стало известно, когда самое крупное Солнце осветит Землю
В Эстонии выпустили предупреждение на счет «зеленых человечков»
Сотни ботинок времен викторианской эпохи заполонили пляж на западе Англии
Экс-аналитик ЦРУ оценил перспективы украинской армии
Пять уровней уюта: текстиль, который делает спальню местом восстановления
«Какая это звезда?»: экс-директор Киркорова высказался о Марго
В России смогут блокировать сайты без решения суда
Стало известно, как разные поколения россиян празднуют Новый год
Путин вручил Никите Михалкову высшую государственную награду
Москва ожидает рекордный турпоток в 2025 году
На «Госуслугах» проявится еще одна новая возможность
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.