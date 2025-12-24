Эффектная закуска к празднику может быть быстрой — мой топ-рецепт из лаваша и бекона: на все уходит 15 минут

Эффектная закуска к празднику может быть быстрой — мой топ-рецепт из лаваша и бекона: на все уходит 15 минут

Когда времени в обрез, а гости уже на пороге, эта закуска становится настоящим спасением. Всего три ключевых ингредиента — лаваш, бекон, сыр — под воздействием горячего воздуха духовки за 10 минут превращаются в хрустящую, ароматную и невероятно вкусную горку рулетиков.

Два тонких армянских лаваша разрезаю на полоски шириной 4–5 см. На каждую полоску кладу один ломтик бекона (всего 200 г), а сверху — ломтик твердого сыра (200 г). Если сыр не режется тонко, его можно натереть на крупной терке и насыпать горкой. Плотно скручиваю каждую полоску в рулет, начиная с края с начинкой.

Каждый рулетик протыкаю деревянной шпажкой или зубочисткой, чтобы он не развернулся. Выкладываю рулетики на сухой противень или на решетку в один слой. Отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 10–12 минут. За это время лаваш станет золотистым и хрустящим, бекон подрумянится, а сыр внутри полностью расплавится. Подаю закуску горячей или теплой, предварительно вынув шпажки.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.