Сосиски в тесте — прошлый век, мой вариант — куриные ножки: сочное и горячее блюдо в хрустящей шубке к ужину и празднику

Это блюдо построено на безупречном контрасте: внутри — сочная, ароматная курица, пропитанная медово-соевым маринадом с чесноком, а снаружи — воздушное, рассыпчатое и хрустящее слоеное тесто. Предварительная обжарка «запечатывает» соки, делая мясо невероятно нежным.

Четыре куриные голени промываю, обсушиваю и со всех сторон натираю смесью из 2 столовых ложек соевого соуса, 1 столовой ложки меда, 2 измельченных зубчиков чеснока, соли, черного перца и специй для курицы. Оставляю мариноваться на 15–20 минут. Затем обжариваю ножки на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла до румяной корочки со всех сторон (примерно по 3-4 минуты с каждой). Это нужно для запечатывания соков. Пласт слоеного теста (500 г) раскатываю (если необходимо) и разрезаю на 4 равных квадрата. Каждую обжаренную и слегка остывшую ножку помещаю на центр квадрата из теста и плотно заворачиваю, формируя аккуратный конверт или рулет. Выкладываю заготовки швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Сверху смазываю взбитым яйцом для золотистого цвета. Выпекаю в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до полной готовности курицы и красивого золотисто-коричневого цвета теста. Подаю горячими.

