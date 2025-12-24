Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 15:41

Сосиски в тесте — прошлый век, мой вариант — куриные ножки: сочное и горячее блюдо в хрустящей шубке к ужину и празднику

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо построено на безупречном контрасте: внутри — сочная, ароматная курица, пропитанная медово-соевым маринадом с чесноком, а снаружи — воздушное, рассыпчатое и хрустящее слоеное тесто. Предварительная обжарка «запечатывает» соки, делая мясо невероятно нежным.

Четыре куриные голени промываю, обсушиваю и со всех сторон натираю смесью из 2 столовых ложек соевого соуса, 1 столовой ложки меда, 2 измельченных зубчиков чеснока, соли, черного перца и специй для курицы. Оставляю мариноваться на 15–20 минут. Затем обжариваю ножки на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла до румяной корочки со всех сторон (примерно по 3-4 минуты с каждой). Это нужно для запечатывания соков. Пласт слоеного теста (500 г) раскатываю (если необходимо) и разрезаю на 4 равных квадрата. Каждую обжаренную и слегка остывшую ножку помещаю на центр квадрата из теста и плотно заворачиваю, формируя аккуратный конверт или рулет. Выкладываю заготовки швом вниз на противень, застеленный пергаментом. Сверху смазываю взбитым яйцом для золотистого цвета. Выпекаю в разогретой до 200 °C духовке 20–25 минут до полной готовности курицы и красивого золотисто-коричневого цвета теста. Подаю горячими.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Тушеная капуста без мяса и грибов: два кухонных приема, после которых простой гарнир становится нежным и очень вкусным
Общество
Тушеная капуста без мяса и грибов: два кухонных приема, после которых простой гарнир становится нежным и очень вкусным
Салат «Подсолнух» с курицей — моя замена оливье и «шубе» на новогоднем столе: простой рецепт эффектного блюда
Общество
Салат «Подсолнух» с курицей — моя замена оливье и «шубе» на новогоднем столе: простой рецепт эффектного блюда
Праздничный салат без майонеза — сытное и в то же время легкое блюдо к Новому году: готовлю с чесночно-йогуртовой заправкой
Общество
Праздничный салат без майонеза — сытное и в то же время легкое блюдо к Новому году: готовлю с чесночно-йогуртовой заправкой
Сациви из курицы с грецкими орехами по-грузински — пошаговый рецепт
Семья и жизнь
Сациви из курицы с грецкими орехами по-грузински — пошаговый рецепт
Мое секретное тесто для лучших пирогов — готовлю так с мясом и сладкими начинками: рецепт, который не подводит
Общество
Мое секретное тесто для лучших пирогов — готовлю так с мясом и сладкими начинками: рецепт, который не подводит
еда
курица
тесто
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вражеские БПЛА атаковали школу и магазин в приграничном регионе
Трамп сделал необычный подарок президенту Южной Кореи
Двери троллейбуса зажали голову ребенка
«Мы знаем правду»: депутат о тайном присутствии французов в Донбассе
Песков раскрыл формат встречи Путина с представителями бизнеса
Исполнителю теракта против генерала Кириллова запросили пожизненный срок
«Словесная шелуха»: Зеленского заподозрили во лжи по пунктам мирного плана
Собянин раскрыл объем дефицита трудовых ресурсов в Москве
Суд арестовал миллиарды Чубайса: подробности дела, при чем здесь «Крокус»
Как выбрать идеальные полотенца: плотность, ворс, материалы
Собянин раскрыл, сколько москвичей заключают контракты на военную службу
В России расширили перечень жизненно необходимых лекарств
Волочкова призналась в алкоголизме? Зачем она пришла в рехаб-шоу
Терапевт напомнила о важных правилах приготовления яиц вкрутую
Юрист дал совет, как не стать жертвой аферистов после инцидента под Курском
Собянин сообщил об уничтожении вражеских дронов, летевших на Москву
Грузовик въехал в трап в аэропорту Пулково
Мошенники выманили у курянина деньги и отправили его поджигать бензовоз
Собянин заявил о начале тестирования беспилотных технологий в метро Москвы
В Кремле не подтвердили контакты Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья
Общество

Лучшая версия крабового салата из всех, что пробовала: свежий — самое то для новогоднего застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.