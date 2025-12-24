Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 11:31

Бюджетный вариант подачи семги на Новый год: блюда из рыбы — символ финансового благополучия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Согласно восточному календарю, при встрече года Огненной Лошади на столе должны быть блюда из рыбы — они символ финансового благополучия. Рассказываем бюджетный вариант подачи семги или форели на Новый год.

Вкус этого рулета получается свежим, нежным и сбалансированным: мягкий лаваш и сливочный сыр идеально оттеняют солоноватую рыбу и сочный хрустящий огурец. А главное, на такую закуску вам понадобится гораздо меньше рыбы, чем на простые бутерброды.

Вам понадобится: 1 большой тонкий лаваш, 150–200 г творожного сыра, 200 г слабосоленой красной рыбы (семга, форель), 1 свежий огурец. Разверните лаваш и равномерно смажьте его весь творожным сыром. Огурец нарежьте вдоль тонкими длинными ломтиками, рыбу — такими же тонкими полосками. Выложите огурцы и рыбу вдоль одного края лаваша, отступив от краев. Плотно сверните лаваш в тугой рулет, начиная с края с начинкой. Готовый рулет плотно оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник минимум на час для пропитки и уплотнения. Перед подачей достаньте рулет, снимите пленку и нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 2–3 см.

Ранее стало известно, как приготовить рулет из свеклы и селедки: гости оценят по достоинству.

Проверено редакцией
рецепты
рулеты
рыба
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
