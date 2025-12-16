Новый год-2026
Из свеклы можно готовить не только шубу: рулет с маринованными огурцами гости оценят по достоинству

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Из свеклы на праздничный стол можно готовить не только шубу. Этот рулет с маринованными огурчиками намного эффектнее как по внешними виду, так и по вкусу. Гости его оценят по достоинству!

Рецепт: для коржа вам понадобится: 2–3 средние отварные свеклы (натереть на мелкой терке), 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец. Смешайте все ингредиенты для коржа, выложите массу на противень, застеленный пергаментом, разровняйте в тонкий прямоугольный пласт и запеките в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут. Готовому теплому коржу дайте немного остыть. Для начинки смешайте 200 г творожного сыра с 2 ст. л. майонеза. Равномерно распределите эту смесь по всей поверхности коржа. Сверху тонким слоем выложите мелко нарезанные маринованные огурцы (2–3 шт.) и 200 г филе слабосоленой селедки (мелкий кубик). Аккуратно, при помощи пергамента, сверните корж в плотный рулет. Заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник на 2–3 часа для пропитки и уплотнения.

Вкус — потрясающий контраст сладковатого свекольного коржа, нежного сыра, хрустящих огурцов и соленой, сочной селедки. Это очень эффектно и невероятно вкусно!

Ранее стало известно, как приготовить запеченный рулет с крабовыми палочками на праздничный стол: вкуснятина с чесночком.

