Запеченная закуска с крабовыми палочками на праздничный стол: вкуснятина с чесночком без трат

Приготовьте невероятно вкусную и экономичную запеченную закуску с крабовыми палочками на праздничный стол. Эта вкуснятина с чесночком готовится просто и без трат.

Вам понадобится: 1 упаковка тонкого лаваша, 200 г крабовых палочек, 150 г твердого сыра, 2–3 ст. л. майонеза, 1-2 зубчика чеснока, зелень. Крабовые палочки и сыр натрите на мелкой терке, добавьте майонез, выдавите чеснок, добавьте измельченную зелень и тщательно перемешайте. Распределите начинку равномерным слоем по всему лавашу. Плотно сверните рулет. Затем нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 2–3 см. Выложите рулетики на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в разогретой до 180°C духовке 15–20 минут до золотистой хрустящей корочки.

Вкус этой закуски — хрустящий лаваш с нежной сочной начинкой, где сладковатые нотки крабовых палочек идеально сочетаются с пикантным сыром и чесноком. Эта простая, но эффектная закуска гарантированно исчезнет со стола первой!

