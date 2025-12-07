ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 06:46

Запеченная закуска с крабовыми палочками на праздничный стол: вкуснятина с чесночком без трат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте невероятно вкусную и экономичную запеченную закуску с крабовыми палочками на праздничный стол. Эта вкуснятина с чесночком готовится просто и без трат.

Вам понадобится: 1 упаковка тонкого лаваша, 200 г крабовых палочек, 150 г твердого сыра, 2–3 ст. л. майонеза, 1-2 зубчика чеснока, зелень. Крабовые палочки и сыр натрите на мелкой терке, добавьте майонез, выдавите чеснок, добавьте измельченную зелень и тщательно перемешайте. Распределите начинку равномерным слоем по всему лавашу. Плотно сверните рулет. Затем нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 2–3 см. Выложите рулетики на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в разогретой до 180°C духовке 15–20 минут до золотистой хрустящей корочки.

Вкус этой закуски — хрустящий лаваш с нежной сочной начинкой, где сладковатые нотки крабовых палочек идеально сочетаются с пикантным сыром и чесноком. Эта простая, но эффектная закуска гарантированно исчезнет со стола первой!

Ранее стало известно, как приготовить розовые фаршированные яйца на новогодний стол: изумительная закуска из бюджетных продуктов.

Проверено редакцией
Читайте также
Заменила «Мимозу» на закусочный рыбный торт «Наполеон»: его уплетают за обе щеки
Общество
Заменила «Мимозу» на закусочный рыбный торт «Наполеон»: его уплетают за обе щеки
От такой закуски вы точно не поправитесь, а хрустит — просто отпад: нужна лишь грудка, яйцо и специи
Общество
От такой закуски вы точно не поправитесь, а хрустит — просто отпад: нужна лишь грудка, яйцо и специи
Пышнее суфле и нежнее запеканки! Готовим идеальный омлет на сковороде
Семья и жизнь
Пышнее суфле и нежнее запеканки! Готовим идеальный омлет на сковороде
Это блюдо скрасит холодный декабрьский вечер — готовим согревающее мясо в мексиканском стиле
Общество
Это блюдо скрасит холодный декабрьский вечер — готовим согревающее мясо в мексиканском стиле
Яичные блинчики с крабовой начинкой: быстрая закуска на любой праздник, а также вкусный перекус или завтрак
Общество
Яичные блинчики с крабовой начинкой: быстрая закуска на любой праздник, а также вкусный перекус или завтрак
закуски
рецепты
крабовые палочки
Новый год
Дарья Иванова
Д. Иванова
Запеченная закуска с крабовыми палочками на праздничный стол: вкуснятина с чесночком без трат Приготовьте невероятно вкусную и экономичную запеченную закуску с крабовыми палочками на праздничный стол. Эта вкуснятина с чесночком готовится просто и без трат.
1 упаковка тонкого лаваша
200 г крабовых палочек
150 г твердого сыра
2-3 ст. л. майонеза
1-2 зубчика чеснока
зелень
>
Крабовые палочки и сыр натрите на мелкой терке, добавьте майонез, выдавите чеснок, добавьте измельченную зелень и тщательно перемешайте.
Распределите начинку равномерным слоем по всему лавашу. Плотно сверните рулет. Затем нарежьте острым ножом на порционные кусочки толщиной 2-3 см.
Выложите рулетики на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут до золотистой хрустящей корочки.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 декабря: инфографика
Ушел из жизни актер из «Сталинграда» и «Петербургских тайн»
Хегсет высказался о размещении оружия в Западном полушарии
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 77 украинских БПЛА
Старшему сыну Трампа предрекли пост президента США
Степашин рассказал, что ждет украинских неонацистов
В Гонконге умерла российская туристка при загадочных обстоятельствах
Песков указал на различия подходов к России администраций Трампа и Байдена
Социальные пенсии в России увеличатся с 1 апреля
Резкое потепление после снегопадов: погода в Москве и Питере 8–14 декабря
Бывшая чиновница в розыске устроила себе восьмилетний отпуск на Кипре
В трех российских аэропортах прекратили летать самолеты
Россиянам рассказали, когда за не очищенную от снега машину грозит штраф
Келлог назвал два ключевых вопроса для урегулирования конфликта на Украине
«Подарок для России»: в Европе раскрыли ошибку Каллас
В России готовят масштабную реформу женского труда
К чему снится мыться в бане: значение сна для мужчин и женщин
Вулкан в США начал извергать фонтаны лавы высотой 30 метров
«Русская рулетка»: эксперт предупредил о рисках покупки красной икры с рук
Новая тактика и разгром спутников связи ВСУ: успехи ВС РФ к утру 7 декабря
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.