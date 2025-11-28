Розовые яйца на новогодний стол: изумительная закуска из бюджетных продуктов

Готовим фаршированные розовые яйца на новогодний стол. Это изумительная закуска из бюджетных продуктов, которая бесспорно привлечет внимание каждого гостя.

Вам понадобится: 6 куриных яиц, 1 небольшая сырая свекла, 150 г ветчины, 3–4 ст. л. майонеза, соль, черный перец по вкусу, имитированная икра для украшения. Яйца отварите вкрутую (около 10 минут), остудите и очистите. Затем опустите очищенные яйца в кастрюлю, где варится свекла, и варите еще 5–7 минут на медленном огне, чтобы они равномерно окрасились в нежно-розовый цвет. Остывшие яйца разрежьте пополам, аккуратно извлеките желтки. Ветчину мелко натрите на терке или измельчите в блендере. Смешайте желтки, ветчину и майонез, посолите и поперчите. Этой начинкой наполните половинки белков, сверху украсьте имитированной икрой.

Вкус этой закуски — невероятно нежный и пикантный: сочная ветчина и сливочный майонезный крем идеально сочетаются с нейтральным вкусом белка, а розовый цвет придает праздничный вид.

