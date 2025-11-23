Международный муниципальный форум стран БРИКС
Сочетание — бомба: бюджетные брускетты с чесноком и киви на Новый год

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте на Новый год бюджетные, необычные и очень вкусные брускетты с чесноком и киви, которые станут настоящим открытием для ваших гостей. Сочетание ингредиентов — просто бомба!

Вкус этой закуски — это невероятное сочетание нежности и пикантности: хрустящая основа, воздушный чесночно-сырный крем и яркая кисло-сладкая нотка сочного киви, которая освежает и балансирует богатую палитру.

Вам понадобится: французский багет, 2 плавленых сырка, 3 вареных яйца, 2 зубчика чеснока, 3 ст. л. майонеза, 1-2 киви, зелень для украшения. Багет нарежьте ломтиками и подрумяньте в тостере или духовке. Для намазки сырки и яйца натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс. Смешайте все с майонезом до однородной массы. Готовую сырную намазку толстым слоем выложите на ломтики багета. Сверху на каждую брускетту положите по дольке очищенного киви. Украсьте веточкой петрушки или укропа.

Это блюдо гарантированно удивит и восхитит всех присутствующих!

Ранее стало известно, как приготовить закусочный торт из крабовых палочек на Новый год.

