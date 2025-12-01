День матери
Салат «Изумрудный браслет»: гости будут облизывать пальцы и выпрашивать рецепт этой вкуснятины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте невероятно эффектный и вкусный слоеный салат «Изумрудный браслет», который станет настоящим хитом праздничного стола. Гости будут выпрашивать рецепт этой вкуснятины!

Вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 4 яйца, 2-3 спелых киви, 150 г корейской моркови, 1 кисло-сладкое яблоко, 150 г твердого сыра, майонез и зелень для украшения. Формируйте салат на большом блюде, используя кольцо для сборки. Выложите первый слой — измельченное куриное филе, слегка промажьте майонезом. Далее слои: натертые на крупной терке яйца, мелко нарезанное киви, корейская морковь, нарезанное яблоко и натертый сыр. Каждый слой промазывайте майонезной сеточкой. Готовый салат обильно покройте тонкими дольками киви, создавая эффект изумрудного браслета, и украсьте зеленью. Дайте блюду пропитаться 2–3 часа в холодильнике.

Вкус этого салата — фантастическое сочетание нежной курицы, пикантной моркови, освежающей кислинки киви и яблока, объединенных сырной сливочностью и майонезом. Это настоящая симфония вкуса и текстуры в каждом кусочке. Гости будут облизывать пальцы!

Ранее стало известно, как приготовить сытный, но легкий салат со сметанной заправкой: с ним вы не потолстеете за одну новогоднюю ночь.

Проверено редакцией
