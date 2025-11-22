Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 20:38

С этим салатом вы не потолстеете за одну новогоднюю ночь: легкий, сытный, со сметанной заправкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Встречайте Новый год без страха за фигуру! С этим салатом вы не потолстеете за одну новогоднюю ночь — он легкий, сытный, готовится со сметанной заправкой.

Вам понадобится: 500 г отварных куриных сердечек, 150 г твердого сыра, 3 отварных яйца, 1 маринованный красный лук. Для заправки смешайте 150 г сметаны, 1 ст. л. дижонской горчицы, соль и перец по вкусу. Сердечки и яйца нарежьте кубиком, сыр натрите на крупной терке. Лук нарежьте полукольцами и заранее замаринуйте в уксусе с сахаром на 20 минут для избавления от горечи. Все ингредиенты соедините в салатнике и заправьте соусом.

Вкус этого салата — это насыщенная глубина куриных сердечек, нежность яиц и сыра, яркая кислинка маринованного лука, все это объединено пикантным и сливочным соусом на основе сметаны с приятной остринкой горчицы. Это сытное и белковое блюдо, которое подарит удовольствие без лишних калорий и тяжести в желудке, позволяя оставаться в форме даже после новогоднего застолья!

