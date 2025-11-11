Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 22:28

Салат «Зимний» с селедкой и солеными огурцами: настоящий конкурент шубы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Зимний» — это настоящий конкурент шубы. Он получается сытным, сбалансированным и станет прекрасным вариантом для зимних застолий.

Для его приготовления понадобятся 3 отварные картофелины, 2 слабосоленые селедки, 2 соленых огурца, 2 плавленых сырка, 3 вареных яйца, консервированный зеленый горошек и майонез для заправки. Картофель и яйца натрите на крупной терке, селедку очистите от костей и нарежьте мелким кубиком, огурцы натрите на терке, сырки охладите и натрите. Выкладывайте слои в следующей последовательности: картофель, селедка, соленые огурцы, плавленый сыр, яйца. Каждый слой промазывайте майонезной сеткой. Верх салата украсьте зеленым горошком, создавая яркий контраст. Дайте салату пропитаться в холодильнике 2-3 часа.

Вкус этого салата — это гармоничное сочетание нежной картофельной основы, пикантной селедки, хрустящих соленых огурцов и сливочных ноток плавленого сыра. Яйца и горошек добавляют нежности и свежести, а майонез объединяет все слои в единую композицию.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Жемчужина» с баночкой консервов.

Читайте также
Не выбрасывайте это! Узнайте, как засолить щучью икру по старинному рецепту
Семья и жизнь
Не выбрасывайте это! Узнайте, как засолить щучью икру по старинному рецепту
Муж стал ручной: восточная шакшука на сковороде — готовится быстро
Семья и жизнь
Муж стал ручной: восточная шакшука на сковороде — готовится быстро
Необычный салат на Новый год: «Феерия» с креветками и апельсином — понравится любителям оливьешек и шуб
Общество
Необычный салат на Новый год: «Феерия» с креветками и апельсином — понравится любителям оливьешек и шуб
Салат «Огненная грива» принесет деньги в год Огненной Лошади — готовим на новогодний стол без хлопот и танцев с бубном
Общество
Салат «Огненная грива» принесет деньги в год Огненной Лошади — готовим на новогодний стол без хлопот и танцев с бубном
7 лучших рецептов канапе для фуршета! Оригинальные и эффектные закуски
Семья и жизнь
7 лучших рецептов канапе для фуршета! Оригинальные и эффектные закуски
рецепты
салаты
закуски
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные пленили украинских бойцов в ДНР
«Студенту будет комфортно». Репортаж из самой маленькой квартиры в Москве
«Сверстать планы»: Путин побеседовал с Токаевым в неформальной обстановке
Ученые назвали смертельно опасную привычку при приготовлении курицы
«Я это смотрел»: Трамп признался, что наблюдал за важным мероприятием в РФ
Россия закрыла дверь перед носом 30 японцев
Британия перестала сотрудничать с США по одному вопросу
«Мы бьем рекорды, это смешно!»: как сборная России сыграет с Перу и Чили
Собянин поднял стоимость патента на работу в Москве для иностранцев
Трамп приписал США победу в двух мировых войнах
В Венгрии высмеяли угрозы Зеленского о срыве поставок нефти из России
В России раскрыли, куда может перебраться Пугачева
Орбан высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште
Россиянин решил «отдохнуть» от жены в тюрьме: что он сделал, детали
Останкинская телебашня приобрела необычный окрас на фоне визита Токаева
Правительство Украины определило судьбу «Энергоатома», где прошли обыски
Таксист обратился к Карлу III насчет неоплаченной поездки экс-главы МИД
Отец сестер Хачатурян признан виновным: что теперь ждет жертв насильника
Подростки на багги врезались в людей
Буйные зоозащитники и 25 «прощенных» изнасилований: главные ЧП дня
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.