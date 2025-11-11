Салат «Зимний» с селедкой и солеными огурцами: настоящий конкурент шубы

Салат «Зимний» — это настоящий конкурент шубы. Он получается сытным, сбалансированным и станет прекрасным вариантом для зимних застолий.

Для его приготовления понадобятся 3 отварные картофелины, 2 слабосоленые селедки, 2 соленых огурца, 2 плавленых сырка, 3 вареных яйца, консервированный зеленый горошек и майонез для заправки. Картофель и яйца натрите на крупной терке, селедку очистите от костей и нарежьте мелким кубиком, огурцы натрите на терке, сырки охладите и натрите. Выкладывайте слои в следующей последовательности: картофель, селедка, соленые огурцы, плавленый сыр, яйца. Каждый слой промазывайте майонезной сеткой. Верх салата украсьте зеленым горошком, создавая яркий контраст. Дайте салату пропитаться в холодильнике 2-3 часа.

Вкус этого салата — это гармоничное сочетание нежной картофельной основы, пикантной селедки, хрустящих соленых огурцов и сливочных ноток плавленого сыра. Яйца и горошек добавляют нежности и свежести, а майонез объединяет все слои в единую композицию.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Жемчужина» с баночкой консервов.