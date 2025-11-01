Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 18:28

Остатки риса больше не выкидываю, готовлю салат «Жемчужина» с баночкой консервов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Остатки риса больше не выкидываю, готовлю салат «Жемчужина» с баночкой консервов. Этот салат хорош как самостоятельное блюдо или дополнение к обеду или ужину, а его приготовление не требует много времени и усилий.

Вам понадобится: 200 г отварного риса, 2 яйца, 150 г твердого сыра, 1 банка консервированного тунца или горбуши (240 г), 1 красная луковица. Для начала замаринуйте лук: смешайте 2 ст. л. уксуса, 1 ч. л. сахара и щепотку соли. Лук нарежьте полукольцами, залейте маринадом и оставьте на 20 минут. Яйца отварите вкрутую и нарежьте кубиками, сыр натрите на терке, тунец разомните вилкой. Соедините все ингредиенты, добавьте маринованный лук вместе с соком и заправьте 3–4 ст. л. майонеза.

Вкус получается насыщенным и сбалансированным: нежный рис и яйца отлично сочетаются с пикантным тунцом, сыр добавляет сливочные ноты, а маринованный лук придает приятную кислинку и аромат.

Ранее стало известно, как приготовить салат с сосисками и солеными огурцами: легко заменит полноценный обед.

Дарья Иванова
Д. Иванова
