Этот салат может заменить полноценный обед: обалденная вкуснятина с сосисками и солеными огурцами

Этот салат может заменить полноценный обед благодаря своей питательности и сбалансированности. Попробуйте этот рецепт обалденной вкуснятины с сосисками и солеными огурцами и вы еще не раз его приготовите.

Вам понадобится: 4–5 отварных картофелин, 4–5 сосисок, 2 соленых огурца, 1 красная луковица, 3–4 ст. л. майонеза, зелень и специи по вкусу. Картошку отварите в мундире до готовности, очистите и нарежьте кубиками. Сосиски обжарьте на сковороде до румяной корочки и нарежьте тонкими кружочками. Соленые огурцы нарежьте кубиками, красный лук — полукольцами. Все ингредиенты смешайте в глубокой миске, добавьте майонез, соль, перец и тщательно перемешайте. Дайте салату настояться 10–15 минут для пропитки.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: нежная картошка и сочные сосиски идеально сочетаются с пикантными солеными огурцами и островатым луком, а майонезная заправка объединяет все компоненты в единую композицию.

