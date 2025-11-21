Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Попробуйте приготовить невероятно простой, но эффектный закусочный торт на Новый год. Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца и ваши гости никогда не догадаются, что скрывается за этой красотой.

Вам понадобится: 2 упаковки крабовых палочек (400 г), 4 вареных яйца, 3-4 зубчика чеснока, 200 г майонеза и зелень для украшения. Крабовые палочки аккуратно разверните в тонкие пластины. Яйца разделите: белки и желтки натрите на мелкой терке отдельно друг от друга. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом. На блюде выложите слой из развернутых крабовых палочек. Промажьте этот слой чесночным майонезом и обильно посыпьте тертыми желтками. Повторите слои, пока не закончатся ингредиенты. Верх и бока торта густо посыпьте тертыми белками, создавая иллюзию белоснежной глазури, и украсьте зеленью. Дайте торту пропитаться в холодильнике 1-2 часа.

Вкус этого торта — нежный и воздушный: сладковатые нотки крабовых палочек идеально гармонируют с насыщенным чесночным кремом и сытными яйцами. Это блюдо гарантированно вызовет восторг!

