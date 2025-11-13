Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 07:46

Закуска «Северное сияние»: тарталетки с селедкой по элементарному рецепту из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Закуска «Северное сияние» станет ярким акцентом на любом праздничном столе. Эти тарталетки с селедкой готовятся по элементарному рецепту из простых продуктов и съедаются первее салатов!

Для приготовления вам понадобится: 10–12 готовых тарталеток, 3 вареных яйца, 200 г слабосоленой селедки, 3-4 ст. л. зерненой горчицы, майонез, зелень для украшения. Яйца мелко нарежьте и смешайте с майонезом до получения однородной массы. Филе селедки нарежьте небольшими кусочками. В каждую тарталетку выложите яичную смесь, сверху поместите чайную ложку зерненой горчицы и завершите кусочком селедки. Украсьте зеленью и подавайте сразу же.

Вкус этой закуски — это удивительная гармония нежных яиц с майонезом, пикантной зерненой горчицы и насыщенного вкуса селедки. Хрустящая тарталетка идеально дополняет нежную начинку, а зерна горчицы добавляют приятную остринку и текстуру. Это блюдо особенно понравится тем, кто ценит классические сочетания в оригинальной подаче.

Ранее был назван рецепт салата для тех, кто не любит оливье: надо заменить всего 1 ингредиент, и выйдет вкуснота.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот рецепт печенья стал семейной традицией — готовлю с цитрусовой начинкой, и все просят добавки
Общество
Этот рецепт печенья стал семейной традицией — готовлю с цитрусовой начинкой, и все просят добавки
Цветет все лето, не боится ветра, дождя и перепада температур: идеальное растение для сада
Общество
Цветет все лето, не боится ветра, дождя и перепада температур: идеальное растение для сада
Когда есть 300 граммов сыра и 20 минут — готовлю эти вкуснющие шарики: закуска лучше, чем в ресторане
Общество
Когда есть 300 граммов сыра и 20 минут — готовлю эти вкуснющие шарики: закуска лучше, чем в ресторане
С таким рулетом и салаты не нужны: сырно-чесночная закуска с крабовыми палочками
Общество
С таким рулетом и салаты не нужны: сырно-чесночная закуска с крабовыми палочками
Беру кочан капусты, грибы и сыр — готовлю запеканку «Сытая семейка». Простой и вкусный ужин для всей семьи
Общество
Беру кочан капусты, грибы и сыр — готовлю запеканку «Сытая семейка». Простой и вкусный ужин для всей семьи
рецепты
закуски
тарталетки
селедка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска отправили на дно украинских десантников под Херсоном
В России увеличились цены на один из атрибутов Нового года
Мошенники создали более 250 клонов «Почты России» для обмана россиян
Простая классика! Квашеная капуста без морковки — ничуть не хуже обычной
Раскрыты последствия атаки БПЛА в Орловской области
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 ноября: инфографика
Херсон столкнулся с проблемами сразу после отъезда Зеленского
Наталия Орейро рассказала, какое русское блюдо получается у нее лучше всего
В России подешевели подержанные легковушки
В Саратове вспыхнуло здание инфекционной больницы
Россиянина задержали на Пхукете из-за американского запроса
Суд отклонил иск к Гузеевой о защите чести и достоинства
В США пересмотрели дату освобождения P. Diddy
«Музыка для меня»: Наталия Орейро рассказала о трогательном подарке от сына
Российские ПВО за ночь сбили свыше сотни БПЛА
В Южной Корее внезапно перенесли 140 рейсов и отменили военные учения
В России обновляют закон о штрафах за отсутствие ОСАГО
Россиянам назвали главное условие надежности фундамента дома
Врач раскрыл, чем опасен полюбившийся зумерам новый вид снюса
Элита ВСУ в плену и зачистка Красноармейска: новости СВО на утро 13 ноября
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
Семья и жизнь

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.