Закуска «Северное сияние»: тарталетки с селедкой по элементарному рецепту из простых продуктов

Закуска «Северное сияние» станет ярким акцентом на любом праздничном столе. Эти тарталетки с селедкой готовятся по элементарному рецепту из простых продуктов и съедаются первее салатов!

Для приготовления вам понадобится: 10–12 готовых тарталеток, 3 вареных яйца, 200 г слабосоленой селедки, 3-4 ст. л. зерненой горчицы, майонез, зелень для украшения. Яйца мелко нарежьте и смешайте с майонезом до получения однородной массы. Филе селедки нарежьте небольшими кусочками. В каждую тарталетку выложите яичную смесь, сверху поместите чайную ложку зерненой горчицы и завершите кусочком селедки. Украсьте зеленью и подавайте сразу же.

Вкус этой закуски — это удивительная гармония нежных яиц с майонезом, пикантной зерненой горчицы и насыщенного вкуса селедки. Хрустящая тарталетка идеально дополняет нежную начинку, а зерна горчицы добавляют приятную остринку и текстуру. Это блюдо особенно понравится тем, кто ценит классические сочетания в оригинальной подаче.

