01 ноября 2025 в 07:46

Кто не любит оливье, срочно готовьте этот салат: надо заменить всего 1 ингредиент, и выйдет вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кто не любит оливье, срочно готовьте этот салат. Нужно заменить всего один ингредиент из классического рецепта, и выйдет вкуснота. Салат получится с ярким, насыщенным вкусом.

Вам понадобится: 4 вареных яйца, 2 маринованных огурца, 200 г вареной колбасы, 150 г твердого сыра (вместо картошки), 1 банка консервированного горошка и 4–5 столовых ложек майонеза. Все ингредиенты нарежьте одинаковыми мелкими кубиками, включая сыр. Смешайте компоненты в салатнице и заправьте майонезом. Дайте салату настояться 20–30 минут в холодильнике.

Вкус получается более пикантным и интересным, чем у классического оливье: маринованные огурцы придают приятную кислинку, сыр добавляет сливочные ноты, а сочетание колбасы и яиц создает насыщенную вкусовую палитру. А его приготовление не требует больших затрат времени и сил!

Ранее стало известно, как приготовить салат «Копеечный» со шпротами и плавленым сырком: просто, дешево, а вкус — настоящий отвал башки.

рецепты
салаты
оливье
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
