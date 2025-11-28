День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 19:49

Похожую на туалетный ершик ель установили в российском городе

Жители Березовского сравнили установленную ель с туалетным ершиком

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В городе Березовский Кемеровской области установили новогоднюю ель, которую местные жители сравнили с «туалетным ершиком», сообщает РЕН ТВ. У дерева отсутствует часть веток, а также непропорциональная форма.

В городской администрации пояснили, что предыдущая ель упала из-за сильного ветра, а нынешняя «немного пострадала» при транспортировке. Специалисты уже занимаются восстановлением дерева и его праздничным оформлением. По заверениям властей, к вечеру ель будет полностью украшена и засияет огнями.

Ранее житель одного из московских ЖК попросил соседей убрать установленную в подъезде новогоднюю елку. Он аргументировал свою просьбу тем, что для мусульман празднование Нового года является неприемлемым, а сама елка — не нейтральный символ.

Между тем дизайнер интерьера Ирина Макарова порекомендовала при выборе новогодней елки обратить внимание на плотность веток и запах. По ее словам, у дерева должен быть приятный, ненавязчивый аромат, без резких запахов.

Кемеровская область
елки
деревья
Новый год
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сеченовском университете ликвидировали кафедру эндокринологии
Салат с креветками, яблоком, сельдереем и грецким орехом: хрустящий и свежий
Адвокат объяснила, почему Тарасова получила мягкий приговор
Медведев обратился к «просроченному киевскому клоуну»
Бездомный жил за счет пяти женщин
Названа сумма «лечения» подростков в каторжных рехабах Хоботовой
«Мы так себя не ведем»: Лавров высказался о позиции Венгрии по Украине
«Еще одна»: вдова героя СВО объяснила свои слезы после получения ордена
«Принц на белом коне»: в ГД раскрыли, кого Зеленский сдаст после Ермака
«Компромат не оставил выбора»: Собчак отреагировала на отставку Ермака
В России раскрыли причину увольнения Ермака
«Лучший ответ»: Азаров рассказал о влиянии отставки Ермака на переговоры
Обыск у Ермака, Трамп приструнил Зеленского, Усольцевы нашлись? Что дальше
Бородина публично подсчитала заработки мужа-«содержанца»
В Кремле раскрыли, сможет ли Венгрия купить российские энергоактивы
Вдова погибшего под Красноармейском бойца сообщила о знаке после его смерти
Вдова погибшего бойца СВО рассказала о своей реакции на смерть мужа
Похожую на туалетный ершик ель установили в российском городе
Рабочий упал вместе с потолком в петербургской школе
Зеленский следующий? Ермак подал в отставку после обысков, что известно
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.