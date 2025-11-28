Похожую на туалетный ершик ель установили в российском городе Жители Березовского сравнили установленную ель с туалетным ершиком

В городе Березовский Кемеровской области установили новогоднюю ель, которую местные жители сравнили с «туалетным ершиком», сообщает РЕН ТВ. У дерева отсутствует часть веток, а также непропорциональная форма.

В городской администрации пояснили, что предыдущая ель упала из-за сильного ветра, а нынешняя «немного пострадала» при транспортировке. Специалисты уже занимаются восстановлением дерева и его праздничным оформлением. По заверениям властей, к вечеру ель будет полностью украшена и засияет огнями.

Ранее житель одного из московских ЖК попросил соседей убрать установленную в подъезде новогоднюю елку. Он аргументировал свою просьбу тем, что для мусульман празднование Нового года является неприемлемым, а сама елка — не нейтральный символ.

Между тем дизайнер интерьера Ирина Макарова порекомендовала при выборе новогодней елки обратить внимание на плотность веток и запах. По ее словам, у дерева должен быть приятный, ненавязчивый аромат, без резких запахов.