День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 20:56

Издатель объяснил, зачем сейчас нужны книги об СВО

Книгоиздатель Глеб Стафеев: на книгах об СВО нужно воспитывать молодое поколение

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Книги о героях СВО нужны в воспитательных целях для молодого поколения, подчеркнул в интервью NEWS.ru книгоиздатель и писатель Глеб Стафеев, комментируя запуск цикла произведений об участниках специальной военной операции. В рамках цикла, отметил собеседник, о погибших бойцах вспоминают их вдовы, дети и родители.

На этих произведениях нужно воспитывать молодое поколение в нашей стране. Также это дань памяти ушедшим. И колоссальная возможность собрать общую «Книгу памяти» героев СВО глазами их близких, в своем роде «Бессмертный полк» нашего времени, — выразил мнение Стафеев.

Он уточнил, что первым произведением цикла стала книга «Строитель судьбы» об уроженце Кузбасса Николае Романове. В мирной жизни он работал в строительной сфере, ушел на фронт добровольцем и погиб под Красноармейском (Покровском). Автором книги, сообщил книгоиздатель, выступила вдова Романова, Марина.

Мы совместно задумали цикл из 100 таких историй — истории погибших героев глазами их родных. Проект одобрили и поддерживают в художественном совете Министерства обороны России. Это очень важный проект для всей нашей страны, — подчеркнул собеседник.

Издатель добавил, что книги имеют также своего рода лечебный эффект. Когда люди перекладывают воспоминания об ушедших близких на бумагу, то становится будто немного легче психологически, предположил Стафеев.

Ранее вдова погибшего под Красноармейском в Донецкой Народной Республике Николая Романова Марина рассказала, что кричала и била дома посуду. Такой была реакция на смерть супруга.

Также она выразила мнение, что душа мужа приходила прощаться домой к своей семье. Накануне похорон, призналась собеседница, почти физически ощущала присутствие покойного супруга в квартире.

Специальная военная операция
подвиги
литература
патриотизм
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ты что сделал для родины?»: жизнь и подвиг погибшего героя СВО
Пассажирский самолет занесло в сугроб при посадке
В Челябинске мужчина избил девушку и сбросил ее с балкона пятого этажа
Песков раскрыл подробности встречи Путина и Уиткоффа
В Новочеркасске расследуют загадочную смерть 14-летней девочки
Прилепин заявил, что уже вторую неделю находится в зоне СВО
Следовавший в Новороссийск танкер загорелся в Черном море
Внебрачный сын Жириновского проиграл суд за наследство
Турист упал за борт круизного лайнера и исчез
Подпольные мини-студии для мигрантов нашли на территории российского завода
Суд арестовал основательницу рехаба в Подмосковье
Змея напала на россиянина во время спасения жабы
Издатель объяснил, зачем сейчас нужны книги об СВО
Российская ПВО спасла регионы от налета украинских дронов
В курортном регионе переформатировали пляжи
Беременным заочницам сообщили приятную новость о выплатах
Кому повысят пенсии в 2026-м: что известно, выплаты перед Новым годом
В Сеченовском университете ликвидировали кафедру эндокринологии
Салат с креветками, яблоком, сельдереем и грецким орехом: хрустящий и свежий
Адвокат объяснила, почему Тарасова получила мягкий приговор
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Сырники отменяю. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.