Издатель объяснил, зачем сейчас нужны книги об СВО Книгоиздатель Глеб Стафеев: на книгах об СВО нужно воспитывать молодое поколение

Книги о героях СВО нужны в воспитательных целях для молодого поколения, подчеркнул в интервью NEWS.ru книгоиздатель и писатель Глеб Стафеев, комментируя запуск цикла произведений об участниках специальной военной операции. В рамках цикла, отметил собеседник, о погибших бойцах вспоминают их вдовы, дети и родители.

На этих произведениях нужно воспитывать молодое поколение в нашей стране. Также это дань памяти ушедшим. И колоссальная возможность собрать общую «Книгу памяти» героев СВО глазами их близких, в своем роде «Бессмертный полк» нашего времени, — выразил мнение Стафеев.

Он уточнил, что первым произведением цикла стала книга «Строитель судьбы» об уроженце Кузбасса Николае Романове. В мирной жизни он работал в строительной сфере, ушел на фронт добровольцем и погиб под Красноармейском (Покровском). Автором книги, сообщил книгоиздатель, выступила вдова Романова, Марина.

Мы совместно задумали цикл из 100 таких историй — истории погибших героев глазами их родных. Проект одобрили и поддерживают в художественном совете Министерства обороны России. Это очень важный проект для всей нашей страны, — подчеркнул собеседник.

Издатель добавил, что книги имеют также своего рода лечебный эффект. Когда люди перекладывают воспоминания об ушедших близких на бумагу, то становится будто немного легче психологически, предположил Стафеев.

Ранее вдова погибшего под Красноармейском в Донецкой Народной Республике Николая Романова Марина рассказала, что кричала и била дома посуду. Такой была реакция на смерть супруга.

Также она выразила мнение, что душа мужа приходила прощаться домой к своей семье. Накануне похорон, призналась собеседница, почти физически ощущала присутствие покойного супруга в квартире.