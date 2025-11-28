День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 19:50

Вдова погибшего под Красноармейском бойца сообщила о знаке после его смерти

Вдова героя СВО с позывным Салют: накануне похорон душа мужа приходила прощаться

Николай Романов с позывным Салют Николай Романов с позывным Салют Фото: Личный архив
Вдова погибшего на СВО Николая Романова с позывным Салют Марина выразила мнение в интервью NEWS.ru, что душа мужа приходила прощаться домой к своей семье. Накануне похорон, призналась собеседница, почти физически ощущала присутствие покойного супруга в квартире.

Утром перед похоронами сын, помню, говорит: «Мам, меня ночью кто-то поцеловал в щеку. Но никого не было, я один был в комнате». А меня накануне кто-то обнимал. Так, как это Коля раньше делал — бывало, прижмет к себе крепко-крепко. Подумала, что его душа прощается с нами, — поделилась Марина.

Она добавила, что Николай погиб под недалеко от города Красноармейска (Покровска) в ноябре прошлого 2024 года. Во время обстрела он закрыл собой сослуживцев, и погиб.

Герой России Максим Бахарев рассказал, что в состоянии клинической смерти видел ржаное поле, храм Богородицы и Иоанна Крестителя. Он уточнил, что никакого «тоннеля», о котором вспоминают некоторые люди в аналогичных обстоятельствах, не наблюдал.

Также Бахарев выразил мнение, что в сложной ситуации нельзя себя жалеть. В противном случае это чувство засасывает, отравляя жизнь, заявил он.

Специальная военная операция
подвиги
Красноармейск
Донбасс
Виктория Катаева
В. Катаева
