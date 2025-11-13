Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 13:30

«Воспринимать помощь»: участник СВО о том, как научился жить без рук и ног

Герой России Бахарев: нет рук — надо искать варианты с этим жить

Максим Бахарев Максим Бахарев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Лишившийся на СВО рук и ног Максим Бахарев в интервью NEWS.ru выразил мнение, что в сложной ситуации нельзя себя жалеть. В противном случае это чувство засасывает, отравляя жизнь, заявил он.

Нельзя допускать жалости к себе. Она – как наркотик, себя жалеешь и начинаешь от этого кайфовать. «Мне плохо, у меня нет руки», допустим. Но у тебя есть другая рука. Физические состояния не должны ограничивать сознание, «Я», личность. Я в этом убежден, — полагает собеседник.

Он добавил, что даже отсутствие рук и ног не означает окончание жизни. Просто нужно научиться жить в новых предлагаемых обстоятельствах, подчеркнул Герой России.

Нет рук — надо искать варианты с этим жить. Приспосабливаюсь. Я не задаю себе сложных вопросов на эту тему… Кто-то рядом будет помогать. Перестроиться, учиться воспринимать помощь как часть своей жизни новой. Тогда становится легче, — отметил он, уточнив, что большую поддержку ему оказывают самые близкие люди — жена и сын.

Ранее Бахарев рекомендовал мужчинам учиться всему, что может пригодиться на фронте, если в стране объявят новую мобилизацию. По его словам, в первую очередь это боевые навыки, а также умение оказать медицинскую помощь.

Также он поделился впечатлениями от знакомства с министром обороны РФ Андреем Белоусовым, который показался ему добрым и целеустремленным человеком. Их встреча произошла в госпитале, где лечился военнослужащий. Министр приехал лично вручить Бахареву высокую государственную награду.

