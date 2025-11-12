«Пожелал выздоровления»: герой СВО Бахарев о встрече с министром обороны Герой РФ Бахарев назвал Белоусова принципиальным и целеустремленным человеком

Герой России Максим Бахарев в интервью NEWS.ru сообщил, что министр обороны РФ Андрей Белоусов показался ему добрым и целеустремленным человеком. Их встреча произошла в госпитале, где лечился военнослужащий. Министр приехал лично вручить ему высокую государственную награду.

Знакомство было коротким. Андрей Рэмович приехал в больницу, пришел в палату. Я был только после реанимации. Он показался человеком добрым, уравновешенным. Пожелал мне выздоровления, сказал, что Министерство обороны будет помогать, — рассказал Бахарев.

Собеседник уточнил, что о Белоусове военные на фронте отзываются сугубо положительно. По мнению Бахарева, министр успешно перестраивает систему внутреннего управления во вверенном ему ведомстве.

В войсках о нем отзываются положительно – принципиальный человек, непримиримый к коррупционерам. Перестраивает внутреннюю систему управления в Минобороны. Надеюсь, у него получится осуществить все задуманное, — пожелал герой России.

Ранее участник СВО Олег Пивоваров рассказал о встрече с бывшим министром обороны Сергеем Шойгу, который поздравил его со званием Героя России. Собеседник отметил, что обладатели этой награды всегда казались ему сверхлюдьми и что было удивительно оказаться самому в таком почетном списке.

