13 ноября 2025 в 11:07

Герой СВО объяснил, как вести себя в случае новой мобилизации

Герой России Бахарев призвал мужчин учиться всему, что пригодится на фронте

Герой России Максим Бахарев в интервью NEWS.ru рекомендовал мужчинам учиться всему, что может пригодиться на фронте, если в стране объявят новую мобилизацию. По его словам, в первую очередь это боевые навыки, а также умение оказать медицинскую помощь.

Рекомендую учиться — всему тому, что может пригодиться на фронте. Начиная от того, как выжить в трудный момент, как оказывать помощь себе, товарищу и так далее. Надо нырять в военное дело и в нем существовать. Тогда есть шанс, что ты пройдешь эту дорогу успешно, — отметил Бахарев.

Он выразил надежду, что Министерству обороны России все-таки не придется объявлять новую волну мобилизации. Бахарев уверен, что российская армия располагает необходимыми ресурсами для достижения целей СВО.

Очень надеюсь, что не будет второй мобилизации, что все-таки мы сможем закончить СВО силами, которые сейчас есть на фронте, — подчеркнул Герой России, который был мобилизован в 2022 году, а в 2024-м в тяжелом бою лишился обеих рук и ног, но остался не сломлен духом. Он пишет книги, преподает в учебном заведении, выступает перед московскими школьниками и студентами, рассказывая им о героизме на фронте.

Ранее Бахарев рассказал, что в состоянии клинической смерти видел ржаное поле, храм Богородицы и Иоанна Крестителя. Он уточнил, что никакого «тоннеля», о котором вспоминают некоторые люди в аналогичных обстоятельствах, не наблюдал.

Также он поделился, что министр обороны РФ Андрей Белоусов показался ему добрым и целеустремленным человеком. Их встреча произошла в госпитале, где лечился военнослужащий. Министр приехал лично вручить ему высокую государственную награду.

Виктория Катаева
