13 ноября 2025 в 10:39

«Храм Богородицы»: герой СВО Бахарев рассказал об ощущениях после «смерти»

Переживший клиническую смерть участник СВО сообщил, что видел ржаное поле и храм

Максим Бахарев Максим Бахарев Фото: Валерия Калугина/ТАСС

Герой России Максим Бахарев рассказал в интервью NEWS.ru, что в состоянии клинической смерти видел ржаное поле, храм Богородицы и Иоанна Крестителя. Он уточнил, что никакого «тоннеля», о котором вспоминают некоторые люди в аналогичных обстоятельствах, не наблюдал.

Почему-то в обществе бытует стереотип: «умирая», ты наблюдаешь свое тело как бы сверху либо видишь тоннель. В моем случае тоннеля не было, я оказался в поле. Видел рожь цвета золота, но она не слепила. Чуть поодаль стоял храм Богородицы. И Иоанна Крестителя я видел в отдалении, где-то в километре от меня. Я двигался к нему по полю, — поделился военнослужащий.

Он добавил, что в момент пребывания по другую сторону жизни чувствовал спокойствие и умиротворение. Страха нет, тобой как будто начинает владеть новая, потусторонняя реальность, уточнил собеседник.

Свобода, эйфория… Ты в простом счастье и доволен тем, что идешь туда… Наверное, страшно умирать медленно, когда мысли заедают. А когда оказываешься уже между этим миром и тем, то страха нет. Ты уже попал как бы в другую реальность, и она начинает владеть тобой, — подчеркнул Герой России.

Он добавил, что в окружающей нас реальности мы владеем своими эмоциями и чувствами, а в «том» мире ты уже себе как бы не принадлежишь.

Бахарева спасла эвакуационная медицинская бригада, экстренно доставив в госпиталь. Жизнь ему спасли, а вот руки и ноги пришлось ампутировать.

Ранее Бахарев сообщил, что министр обороны РФ Андрей Белоусов показался ему добрым и целеустремленным человеком. Их встреча произошла в госпитале, где лечился военнослужащий. Министр приехал лично вручить ему высокую государственную награду.

Участник СВО Олег Пивоваров рассказал о встрече с бывшим министром обороны Сергеем Шойгу, который поздравил его со званием Героя России. Собеседник отметил, что обладатели этой награды всегда казались ему сверхлюдьми и что было удивительно оказаться самому в таком почетном списке.

