Вдова погибшего бойца СВО рассказала о своей реакции на смерть мужа

Вдова погибшего под Красноармейском в Донецкой Народной Республике Николая Романова Марина рассказала в интервью NEWS.ru, что кричала и била дома посуду. Такой была реакция на смерть супруга, пояснила собеседница.
После похорон и поминок, оставшись одна дома, рыдала, кричала и била посуду. Так выходила боль, — поделилась Романова.
Она уточнила, что о гибели мужа ей сообщили сотрудники военкомата. От них женщина узнала подробности: во время обстрела супруг закрыл собой сослуживцев, а сам погиб.
Ранее Герой России Максим Бахарев рассказал, что в состоянии клинической смерти видел ржаное поле, храм Богородицы и Иоанна Крестителя. Он уточнил, что никакого «тоннеля», о котором вспоминают некоторые люди в аналогичных обстоятельствах, не наблюдал.
Также Бахарев рекомендовал мужчинам учиться всему, что может пригодиться на фронте, если в стране объявят новую мобилизацию. По его словам, в первую очередь это боевые навыки, а также умение оказать медицинскую помощь.