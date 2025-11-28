День матери
28 ноября 2025 в 19:50

Вдова погибшего бойца СВО рассказала о своей реакции на смерть мужа

Вдова погибшего героя СВО Салюта: узнав о смерти мужа, я кричала и била посуду

Фото: Личный архив Марины Романовой
Вдова погибшего под Красноармейском в Донецкой Народной Республике Николая Романова Марина рассказала в интервью NEWS.ru, что кричала и била дома посуду. Такой была реакция на смерть супруга, пояснила собеседница.

После похорон и поминок, оставшись одна дома, рыдала, кричала и била посуду. Так выходила боль, — поделилась Романова.

Она уточнила, что о гибели мужа ей сообщили сотрудники военкомата. От них женщина узнала подробности: во время обстрела супруг закрыл собой сослуживцев, а сам погиб.

Ранее Герой России Максим Бахарев рассказал, что в состоянии клинической смерти видел ржаное поле, храм Богородицы и Иоанна Крестителя. Он уточнил, что никакого «тоннеля», о котором вспоминают некоторые люди в аналогичных обстоятельствах, не наблюдал.

Также Бахарев рекомендовал мужчинам учиться всему, что может пригодиться на фронте, если в стране объявят новую мобилизацию. По его словам, в первую очередь это боевые навыки, а также умение оказать медицинскую помощь.

