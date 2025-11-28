Вдова погибшего бойца СВО рассказала о своей реакции на смерть мужа

Вдова погибшего под Красноармейском в Донецкой Народной Республике Николая Романова Марина рассказала в интервью NEWS.ru, что кричала и била дома посуду. Такой была реакция на смерть супруга, пояснила собеседница.

После похорон и поминок, оставшись одна дома, рыдала, кричала и била посуду. Так выходила боль, — поделилась Романова.

Она уточнила, что о гибели мужа ей сообщили сотрудники военкомата. От них женщина узнала подробности: во время обстрела супруг закрыл собой сослуживцев, а сам погиб.

