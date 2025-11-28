В Сеченовском университете ликвидировали кафедру эндокринологии

Кафедру эндокринологии № 1 Сеченовского университета ликвидировали, сотрудников уволили, рассказал член-корреспондент РАН Валентин Фадеев. По его словам, решение принято без объяснения причин и без рассмотрения на ученом совете, а специалистам предложили должности, не соответствующие их квалификации, передает портал «Медвестник».

Им были предложены вакансии дворников, работников гардеробной. Мне, например, члену-корреспонденту РАН, очень оригинально предложили работу на пищеблоке. <...> Наша кафедра высокоэффективна по всем рейтингам. Вопросов к моей профессиональной академической деятельности, послужному списку и всему остальному быть не может, — подчеркнул Фадеев.

Уволенные сотрудники рассказали, что решение о закрытии кафедры приняли без одобрения ученого совета. После ликвидации в университете создали объединенную кафедру эндокринологии и метаболического здоровья, которую возглавила Нина Петунина. Однако большинство прежнего коллектива в новую структуру не вошли. Фадеев предполагает, что причиной давления могла стать его публичная позиция и стремление получить звание академика РАН.

